У ПР чекають, коли Тимошенко почне гарячково шукати привід вискочити

Народний депутат-регіонал Василь Кисельов вважає, що ухвалення програми діяльності уряду Тимошенко «Український прорив: для людей, а не політиків» поглибить небезпеку розколу України.

«Програма діяльності уряду Тимошенко - це черговий обман громадян України, це профанація, тому що ця програма не містить ані конкретних цифр, ані конкретних дат виконання. У ній - тільки популістські, декораційні заяви», - сказав Василь Кисельов, повідомляє сайт ПР.

За його словами, безсоромне нав`язування суспільству безвідповідальної, популістської програми діяльності коаліційного уряду є піар-ходом Юлії Тимошенко, який створює реальну загрозу розколу України.

«Піар-хід Тимошенко з українським «проривом» розірве Україну навпіл, а Юлія Володимирівна гарячково шукатиме привід, як ефектно вискочити з ситуації, що створилася”, - сказав він.