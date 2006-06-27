Профспілки перекрили рух по вулиці Грушевського

Близько 20 тис. представників Федерацій профспілок України провели короткий мітинг біля Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, представники профспілок, які тримають прапори ФПУ, КПУ та національні прапори України, перекрили рух транспорту по вулиці Грушевського у Києві. В руках вони також тримають гасла: «Ні – підвищенню тарифів!», «Металурги проти підвищення тарифів!», «За соціальну справедливість!».

Під час короткого мітингу біля будинку Верховної Ради України перед протестувальниками виступили представники Партії регіонів і пообіцяли захищати права людей у парламенті.

Як повідомив УНІАН народний депутат від Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, по завершенню мітингу представники ФПУ вручили представникам Партії регіонів заяву з вимогою скасувати рішення про підвищення тарифів.

Зараз колона маніфестантів прямує до Секретаріату Президента України по вулицях Шовковична та Лютеранська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві проходить організована ФПУ акція протесту проти підвищення тарифів на енергоносії для населення. Профспілки, зокрема, вимагають відмінити постанову Кабінету Міністрів України про підвищення удвічі відповідних тарифів.

Також профспілки вимагають, щоб сума витрат на житлово-комунальні послуги для трудящих не перевищувала 10% від сукупного сімейного доходу; створити комісію з вивчення нормативів, пропонованих плат за комунальні послуги і вимагати розробити і опублікувати економічно обгрунтовані нормативи споживання енергоносіїв і комунальних послуг; привести тарифи на утримання житла і комунальні послуги у відповідність до відповідних державних методик і стандартів, які, як стверджують профспілки, свідомо замовчуються, забезпечити їх публічність.