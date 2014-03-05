У Польщі вшанували пам'ять героїв Майдану (фото)

Частина присутніх провела символічний флешмоб: кілька хвилин люди лежали на землі з великими жовто-синіми паперовими квітами. Акція супроводжувалася виступами польських гуртів.

Як пише "Сегодня", студентка Вроцлавського університету Мартина Новицька активно бере участь в акціях на підтримку України.

"У нашому Інституті слов'янської філології багато розмов про Україну, і ми розповідаємо людям про те, що відбувається насправді. Багато поляків до кінця не мають уявлення про події в Україні, адже їх погляди базуються на інформації з телебачення, яке дуже поверхове. Також ми організували благодійний ярмарок і виручені кошти відправили в Україну. Більшість дуже співчуває українцям. Я особисто дуже пишаюсь українцями, ви зробили велику справу, об'єднавшись і йдучи до мети", - каже учасниця акції.

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Студентка Сілезійского університету Кароліна Филипчак також стежить за ситуацією в Україні.

"Дискусії про Україну чути на кожному кроці. Поляки замислюються про майбутнє України і про те, який вплив на долю нашої країни буде мати ситуація в наших східних сусідів. Події в Україні постійно моніторяться усіма можливими ЗМІ. Поляки бояться, що конфлікт може перерости в криваву війну, яка охопить увесь світ. Тому необхідно закликати всі країни до допомоги Україні у відновленні миру", - вважає студентка.

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Українка Марія Собко живе в польському містечку Устронь. Поїхала туди півроку тому за волонтерською програмою. Марію приємно дивує те, як поляки переживають за Україну: "Вчора одне з найбільш популярних польських політичних видань було повністю присвячене ситуації в Україні". За півроку дівчина тричі брала відпустку і приїжджала на Майдан.

"Не сидиться мені спокійно, та й як можна залишатися спокійною, коли в країні таке відбувається? Це теж саме, якщо б до тебе додому увірвалися, пограбували, встановили у твоєму ж будинку для тебе правила і вбивали б, якщо ти з цим не згоден. Чому я або хтось інший повинен з таким миритися? Тому і приїжджала в Київ. І ще б приїхала, але вирішила, що грошима та часом, які доводиться витрачати на дорогу можна розумніше розпорядитися: кошти переслати на потреби Майдану, а час витратити на місцеві акції, переклади або інтернет-боротьбу", - емоційно говорить активістка.

Тижнем раніше у Вроцлаві пройшов марш на підтримку Майдану. Городяни, представники міської ради, громадських організацій, українці та поляки вшанували пам'ять жертв революції. Учасники маршу скандували: "Україна, ми з тобою!" і "Немає вільної Польщі без вільної України".