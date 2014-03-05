До України прибули глави МЗС Данії та Швеції

18:26, 05 березня 2014
Політика
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До України з офіційним візитом прибули міністри закордонних справ Данії та Швеції Мартін Лідегор і Карл Більдт.

Карл Більдт / uk.wikipedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

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За його словами, глави МЗС Данії та Швеції проведуть переговори з в.о. Президента України, головою Верховної Ради Олександром Турчиновим, а також з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Планується також, що сьогодні ввечері до України прибуде глава МЗС Норвегії Бергу Бренде, який також проведе переговори з вищим керівництвом держави.

Також заплановано візит міністрів закордонних справ Данії та Швеції до Донецька, де передбачається їхня зустріч з головою ОДА Сергієм Тарутою .

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