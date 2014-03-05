Генпрокуратура порушила справу стосовно командувача ЧФ РФ Вітко

Про це повідомив в.о. генпрокурора Олег Махніцький в ефірі 5 каналу.

За словами прокурора Вітко інкримінують підбурювання до державної зради, а також організацію диверсій щодо військових України.

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Також він нагадав про винесення ухвали суду про затримання голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксьонова. Крім того, Махніцький пообіцяв порушити кримінальні справи щодо сьогоднішніх спроб викрадення старшого радника Генерального секретаря ООН Роберта Серрі та директора Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України Михайла Коваля.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання органів досудового слідства про затримання голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксьонова . Про це УНІАН повідомили у відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України.

У повідомленні сказано, що “вказаних осіб оперативники Служби безпеки України повинні доставити до суду з метою обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою”.

Як відомо, Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому Головним слідчим управлінням СБУ стосовно голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксенова за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

МЗС України на своїй сторінці в “Фейсбук” також повідомляв, що озброєні люди захопили в Сімферополі Старшого радника Генсека ООН Серрі.

“Серрі тільки що повідомив, що його автомобіль в Сімферополі заблокували невідомі озброєні люди в уніформі та повідомили, що у них команда відвезти його до аеропорту. Він відмовився їхати і зараз його захопили і утримують невідомі фактично як заручника”, - написав директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Щойно очевидці інциденту повідомили УНІАН, що Серрі звільнено.

За їх словами, люди в цивільному і з георгіївськими стрічками заблокували машину Серрі, коли він збирався їхати в готель, де його чекали журналісти, і зажадали від нього забиратися в аеропорт.

Серрі пішов пішки, у результаті опинився в кафе-магазині, де знову ж таки був блокований активістами так званої «самооборони Криму».

Через деякий час журналісти, які прибули з готелю до цього магазина, стали свідками звільнення радника Генсека ООН. Туди також приїхали кілька автомобілів міліції.

За останніми даними, з посланником все нормально, зараз його місцезнаходження невідоме. За деякими даними, він у супроводі міліції прямує до аеропорту.

А також директора Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України Михайла Коваля викрали сьогодні близько 16.00 поблизу Ялтинської девізії морської охорони.

За попередньою інформацією, група у складі близько 40 осіб, серед яких переважно були байкери, оточила Коваля, який був ще з декількома людьми, відтіснили його від цих людей і “силоміць посадили в позашляховик”.

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, внаслідок вжитих оперативних заходів вдалося встановити місце знаходження Коваля. Переговори щодо його звільнення пройшли успішно.Коваль, який очолює оперативну групу Держприкордонслужби по ситуації в АР Криму, продовжує виконувати свої обов’язки, наголошується у повідомленні.