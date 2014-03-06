Китай сподівається, що Росія отямиться і обійдеться без введення проти неї санкцій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі, про це міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив під час телефонної розмови з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

"Обидва співрозмовники підкреслили, що стурбовані ситуацією в Україні. Глава МЗС Китаю запевнив, що Пекін виступає проти втручання у внутрішні справи будь-якої держави і підтримує територіальну цілісність і суверенність всіх держав, в тому числі України", - йдеться в повідомленні.

Китайський міністр подякував Сікорському за детальну інформацію про ситуацію в Україні та підкреслив роль Польщі в підписанні угоди від 21 лютого між українською владою і опозицією щодо врегулювання політичної кризи.

"Міністр Ван І висловив надію, що багатогранні зусилля Євросоюзу, зокрема Польщі, допоможуть досягти політичного розуміння, яке дозволить уникнути погіршення ситуації в Україні, і необхідність введення санкцій не виникне", - йдеться в повідомленні польського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться екстрений саміт ЄС на рівні глав 28-ми держав, на якому планується обговорити ситуацію в Україні і, можливо, буде прийнято рішення про введення санкцій проти Росії за її дії в Криму.

Також про введення санкцій за захоплення Криму Росії попереджали США.