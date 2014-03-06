У трьох військових частинах на заході Криму зняли блокаду

На заході Криму знято блокаду українських військових частин у Саках, Новоозерному та Євпаторії.

Про це УНІАН повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

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Він також повідомив, що російські військові, залишаючи озеро Донузлав на заході Криму, підірвали старий корабель "Очаков", заблокувавши тим самим вихід із бухти для українських кораблів.

"Припускаю, що нічна активність зелених чоловічків пов'язана з прибуттям до Криму міжнародних спостерігачів", - зазначає Селезньов.

Він заявив також, що "частина зелених чоловічків" залишила свої позиції на аеродромі Бельбек.

"Там залишилися близько двох десятків автоматників у військовій формі, які несуть службу на українській авіабазі, але в списках ЗС України не значаться", - говорить Селезньов.

"У Бахчисараї слідом за зеленими чоловічками з облоги нашої військової частини знялися й активісти", - зазначає начальник медіа-центру.

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При цьому, в інформації джерела УНІАН, російські військові продовжують блокувати окремі батальйони морської піхоти в Керчі та Феодосії, а також 36-у окрему бригаду в Перевальному Сімферопольського району.

При цьому батальйон морської піхоти у Феодосії блокується не лише підготовленими на місцевості блокпостами, а ще й 9 БТРами морської піхоти ЧФ РФ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня пізно ввечері в Перевальному 39 автомобілів із російськими військовими залишили територію біля української 36-ї окремої військової бригади. Але за годину техніка й солдати повернулися.

Також 5 березня о 23.00 у гарнізоні «Донузлав» (селище Новоозерне) почали залишати блокпости військовослужбовці без розрізнювальних знаків.

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Потім, приблизно о 23.30, знялися з якорів й пішли в невідомому напрямку кораблі ЧФ РФ (серед них ракетний крейсер «Москва»), що своєю присутністю кілька днів блокували вихід із озера українським кораблям.

Йдучи російські військові затопили раніше списаний великий протичовновий корабель «Очаков» біля входу в озеро Донузлав, перегородивши вихід у море кораблям Південної військово-морської бази ВМС України.