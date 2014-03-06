Кримські реєстри Мін'юсту перебувають під охороною - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр юстиції Павло Петренко.

“Реєстри, що ведутьсяув Криму, а також архівні служби знаходяться під охороною. Громадяни продовжують отримувати послуги від Міністерства юстиції у штатному режимі, наскільки дозволяє ситуація. Органи юстиції Криму знаходяться у контакті з міністерством. Контрольні копії реєстрів знаходяться під охороною в Києві, і в нас є механізми відключення від реєстрів там, де є загроза несанкціонованого доступу. І тому я хочу заспокоїти всіх громадян, що їхня інформація зараз захищена”, - сказав міністр.

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Петренко додав, що йдеться про реєстри нерухомості, реєстри правочинів, реєстри обтяжень тощо.