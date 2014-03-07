Поляків просять виїхати з Криму

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні в другій половині дня повідомленні МЗС, яке є у розпорядженні УНІАН.

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МЗС Польщі також видало рекомендацію утриматися від поїздок в Україну, особливо у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську та Запорозьку області.

"Громадяни, які перебувають у цих регіонах, повинні бути особливо уважними та обмежити своє пересуваннями місцями, де вони безпосередньо живуть чи працюють", - йдеться у повідомленні.

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МЗС Польщі видало офіційну рекомендацію "Не подорожуй", яка є другою із чотирьох можливих рекомендацій після останньої та найбільш категоричної - "Негайно залиши країну".

Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до РФ і виніс на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним в Криму.