Ілларіонов: Крим - це перший етап плану Путіна
23:44, 07 березня 2014Політика
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Події в Криму - це втілення багатоетапного плану, розробленого 6 років тому.
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Про це в ефірі Першого національного заявив екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов.
За його словами, реалізація цього плану розпочалася влітку 2013 року.
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"Крим - лише початок, - попереджає Ілларіонов. - Далі - схід, південь..."
Щоб спробувати щось змінити, за словами людини, що особисто знає Путіна, в України залишилося два дні.
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