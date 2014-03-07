Ілларіонов: Крим - це перший етап плану Путіна

Про це в ефірі Першого національного заявив екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов.

За його словами, реалізація цього плану розпочалася влітку 2013 року.

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"Крим - лише початок, - попереджає Ілларіонов. - Далі - схід, південь..."

Щоб спробувати щось змінити, за словами людини, що особисто знає Путіна, в України залишилося два дні.