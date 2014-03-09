У Криму майже всі українські телеканали замінили на російські
В Криму відключили майже всі українські телеканали та замінили їх на російські.
На території Криму відключили майже всі українські телеканали, які замінили на російські, у даний час транслюється лише один український телеканал - «Тоніс».
Про це повідомив журналіст видання "Аргументы недели – Крым" Заїр Акадиров на своїй сторінці у Facebook.
“На даний момент у кримському ефірі з українських телеканалів залишився тільки «Тоніс». Всі інші або відключені, або замінені на російські. Кримські канали також частково замінені”, - написав Акадиров.
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За його даними, на місцевому ТВ українські телеканали замінили російськими: “НТВ Мир” (замість «Інтера»), Перший російський (1+1), Росія РТР (Перший національний), «Звезла» (СТБ), ТНТ («5-й канал»), Росія 24/Крим 24 (Чорноморська ТРК), Державна телерадіокомпанія Крим (твFM).
Залишаються вимкненими: 2+2, ICTV, ТЕТ, М1 Новий канал, НТН Україна, К1, Мега.