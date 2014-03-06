Адміністрація АР Крим відключила ефірне мовлення телеканалу «1+1».

За нашими даними таке розпорядження надійшло безпосередньо від самопроголошеного прем'єра Криму Аксьонова. На частотах «1+1», зараз транслюється канал «Росія»

Такими діями і розпорядженнями ті, хто себе називає себе новим керівництвом Кримської АР, відверто демонструють зневагу до законів і поняттям приватної власності, і як вони насправді ставляться до свободи слова і демократичним цінностям.

Крім того, це свідчить про організовану і послідовну політику самопроголошеного керівництва Кримської АР проти журналістів і каналу «1+1».

Нагадаємо, що вчора озброєні військові, які називають себе самообороною Криму, не пропустили журналістів «1+1» на територію Кримської АР. Раніше, на в'їзді на півострів, вони взяли знімальну групу в заручники і погрожували, що будуть використовувати журналістів «1+1» в якості живого щита, якщо на їх блок-пост будуть наступати. Після тривалих переговорів знімальну групу відпустили.

Також учора при спробі штурму військової частини в Євпаторії було скоєно напад на спецкореспондента ТСН Олексія Бобровникова. Це вже не перша спроба нападу на знімальну групу Олексія Бобровникова під час роботи в Криму. Минулого тижня на переїзді Чангар при проходженні захопленого КПП журналіста і оператора силою поклали обличчям на капот авто і били кийком по спині.

Постійні утиски у своїй журналістській діяльності під час висвітлення подій з Криму спрямовані і на кореспондента ТСН Григорія Жигалова й оператора Павла Мяснова. 26 - го лютого агресивно налаштовані молоді люди перешкоджали зйомці мітингу під Севастопольською міською адміністрацією, мотивуючи це тим, що команда «1+1» - це український телеканал. 2-го березня невідомі закидали бруківкою автомобіль знімальної групи ТСН, в той момент, коли всередині авто знаходилися Григорій Жигалов і Павло Мяснов. В цей же день під час прямого включення з набережної Балаклави невідомі оточили знімальну групу, а одразу після прямого включення накинулися з погрозами.

Також минулого тижня невідомі напали на знімальну групу кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Напад стався у Феодосії під час зйомок в української частини морської піхоти. Агресивно налаштована група людей почала штовхати журналістів «1+1», оточивши кільцем. Під час прямого включення в неділю, 2 березня, в Перевальному людина з арматурою накинувся на знімальну групу, почувши, що Руслан Ярмолюк говорить по-українськи.

Канал «1+1» у Криму, тим не менш, можна побачити в кабельних мережах і на супутнику і в цифровому форматі.