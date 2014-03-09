Кримський віце-спікер розраховує на 70%-ву явку на місцевий референдум

«Ми впевнені, що явка буде більше 70%», - сказав Цеков в ефірі держтелерадікомпанії «Крим» у неділю, передає кореспондент УНІАН.

Парламент Криму 6 березня ухвалив увійти регіону до складу, а також переніс всекримський референдум з 30 на 16 березня. Там два альтернативних запитання: 1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Офіційний Київ вважає референдум неконституційним, а Москва підтримує ідею кримських депутатів.

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«Ми впевнені , що відповідь з першого питання теж буде за 75-80%. Просто треба знати настрої кримчан. Ми ці настрої відчуваємо, бачимо. Ми проводимо соціологічні опитування, ми абсолютно впевнені в результатах вибору», - сказав Цеков.

На його думку, якщо Крим стане частиною Росії, то життя на півострові покращиться. «Через два- три роки ви будете радіти, який правильний вибір ви зробили», - заявив кримський віце -спікер.