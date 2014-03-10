Прокуратура контролює розслідування фактів нападів на журналістів у Криму



Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, так, триває розслідування факту перешкоджання законній професійній діяльності кореспондента Інтернет газети ТОВ «Російська Планета», а також за фактами нападу на журналістів телеканалу «Інтер» та газети «Катмірія».

«Кореспондента Інтернет газети ТОВ «Російська Планета» було побито невстановленими особами біля входу на територію військової частини «Повітряної оборони» - А2355 у м. Севастополі. Міліція відкрила провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», - зазначили в ГПУ.

Крім того, як йдеться в повідомленні, відкрито провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінально кодексу України за фактами нападу на журналістів телеканалу «Інтер» та газети «Катмірія». Вказаних осіб було пограбовано поблизу військової частини № 2253.

Планується об’єднання зазначених проваджень та їх спрямування за підслідністю до УМВС у м. Севастополі.

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Крім того розпочато розслідування за фактом викрадення голови громадського активіста, одного із координаторів руху «Євромайдан-Крим» Андрія Щекуна.

«Провадження відкрито Залізничним районним відділом Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)», - повідомили в ГПУ.