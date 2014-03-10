Розпочато розслідування за фактами захоплення військових частин в Криму - ГПУ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням,Чорноморським районним відділом ГУ МВС України в АР Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 (диверсія) Кримінального Кодексу за фактом проникнення на територію військової частини 2161.

«Встановлено, що близько 40 озброєних невідомих осіб проникли в адміністративне приміщення, де заблокували посадових осіб. Під час вказаних дій невідомі пошкодили супутниковий зв`язок, чим унеможливили виконання посадовими особами своїх обов’язків з охорони державного кордону України та контролю за надводною обстановкою», - зазначили в ГПУ.

«Крім того, Ленінським районним відділом ГУ МВС України в АР Крим розпочато досудове розслідування за фактом захоплення відділу прикордонної служби «Щолкіне» Сімферопольського прикордонного загону. Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд)», - йдеться в повідомленні ГПУ.