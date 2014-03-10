Меркель Путіну: референдум у Криму незаконний

Цей так званий референдум, планований на 16 березня, суперечить Конституції України і міжнародному праву, заявила Меркель, передає Радіо Свобода.

Вона також висловила жаль, що досі немає ніякого поступу у створенні міжнародної контактної групи для політичного залагодження кризи навколо вторгнення Росії в Україну, повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

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При цьому Меркель наголосила Путіну на необхідності терміново досягти нарешті істотного результату в цьому, сказав речник.

Тим часом Кремль про розмову лідерів ФРН і РФ повідомив, що Путін стверджував Меркель, ніби «кроки, які вживає легітимне керівництво Криму, ґрунтуються на нормах міжнародного права і мають на меті забезпечити законні інтереси населення півострова».