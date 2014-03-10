Кримський парламент оголосив 10 березня робочим днем для органів влади в регіоні
02:34, 10 березня 2014Політика
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Президія Верховної ради Криму оголосила понеділок, 10 березня, робочим днем для органів влади автономної республіки.
Кримський парламент оголосив 10 березня робочим днем для органів влади в регіоні / Фото 27sev.com
Як йдеться у рішенні президії кримського парламенту, понеділок оголошено робочим днем у зв`язку зі складною суспільно - політичною ситуацією в регіоні.
«Президія вирішила оголосити 10 березня 2014 робочим днем для працівників органів влади, органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади в Автономній Республіці Крим», - сказано в рішенні депутатів.
Дане рішення має бути доведено до всіх чиновників в Криму.
Нагадаємо, понеділок, 10 березня, мав бути вихідним, оскільки Міжнародний жіночий день - 8 березня - припав цього року на суботу.
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