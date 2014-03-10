Кримський парламент оголосив 10 березня робочим днем для органів влади в регіоні

02:34, 10 березня 2014
Політика
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Президія Верховної ради Криму оголосила понеділок, 10 березня, робочим днем для органів влади автономної республіки.

Фото 27sev.com


Як йдеться у рішенні президії кримського парламенту, понеділок оголошено робочим днем у зв`язку зі складною суспільно - політичною ситуацією в регіоні.

«Президія вирішила оголосити 10 березня 2014 робочим днем для працівників органів влади, органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади в Автономній Республіці Крим», - сказано в рішенні депутатів. 

Дане рішення має бути доведено до всіх чиновників в Криму.

Нагадаємо, понеділок, 10 березня, мав бути вихідним, оскільки Міжнародний жіночий день - 8 березня - припав цього року на суботу.

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