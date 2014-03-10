Парламент Криму не визнає призначеного Турчиновим начальника СБУ регіону

Як передає кореспондент УНІАН , про це заявили в прес-центрі кримського парламенту.

«Крим неодноразово заявляв, що акти, прийняті поза конституційного поля України новоспеченою київською псевдовладою, не мають на території Автономної Республіки Крим юридичної сили. Так званий ”виконуючий обов`язки” президента України Турчинов здійснив нелегітимне призначення начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Абсалямова шляхом видання указу» , - заявляє прес- центр кримського парламенту.

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«Враховуючи правовий колапс в Україні, що діє за умов крайньої необхідності для забезпечення прав і свобод жителів автономії , національної і громадянської згоди , охорони правопорядку та громадської безпеки постановою Верховної ради Автономної Республіки Крим від 6 березня ”Про зміни у системі та структурі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим” було створено Службу безпеки Автономної Республіки Крим, начальника якої призначено відповідно до Конституції АРК і Регламенту Верховної Ради Криму», - підкреслює ВР автономії.

Як повідомляв УНІАН , парламент Криму 6 березня затвердив Петра Зиму на посаді начальника Служби безпеки в Криму.