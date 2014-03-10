Парламент Криму не визнає призначеного Турчиновим начальника СБУ регіону
Верховна рада Криму не визнає указ в.о. президента України Олександра Турчинова про призначення Олега Абсалямова начальником управління Служби безпеки регіону.
Як передає кореспондент УНІАН , про це заявили в прес-центрі кримського парламенту.
«Крим неодноразово заявляв, що акти, прийняті поза конституційного поля України новоспеченою київською псевдовладою, не мають на території Автономної Республіки Крим юридичної сили. Так званий ”виконуючий обов`язки” президента України Турчинов здійснив нелегітимне призначення начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Абсалямова шляхом видання указу» , - заявляє прес- центр кримського парламенту.
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«Враховуючи правовий колапс в Україні, що діє за умов крайньої необхідності для забезпечення прав і свобод жителів автономії , національної і громадянської згоди , охорони правопорядку та громадської безпеки постановою Верховної ради Автономної Республіки Крим від 6 березня ”Про зміни у системі та структурі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим” було створено Службу безпеки Автономної Республіки Крим, начальника якої призначено відповідно до Конституції АРК і Регламенту Верховної Ради Криму», - підкреслює ВР автономії.
Як повідомляв УНІАН , парламент Криму 6 березня затвердив Петра Зиму на посаді начальника Служби безпеки в Криму.