Енергетична залежність від Росії обмежує суверенність Євросоюзу - Туск

Як повідомляє РАР, Туск сказав: "Ми не зможемо у майбутньому ефективно протистояти можливим агресивним чи експансивним крокам Росії, якщо так багато європейських держав буде залежати від газових поставок з Росії".

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За словами Туска, залежність Німеччини від російського газу "може ефективно обмежувати суверенність Європи".

Голова уряду Польщі також зазначив, що занадто сувора кліматична політика також може призвести до збільшення енергетичної залежності від Росії.

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"Від них (європейських партнерів) будемо очікувати готовності та рішучості для здобуття повної суверенності, політичної, фінансової та енергетичної, від будь-якої держави у світі. Європа буде вести суверенну політику лише тоді, коли буде також суверенною в енергетичній, політичній та фінансових сферах", - переконаний Туск.

Як повідомляв УНІАН, Туск 12 березня планує обговорити з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію в Україні та питання впливу енергетичної і фінансової залежності Євросоюзу від Росії на політику об'єднання.

ЄС закуповує в Росії близько третини необхідного газу. Половина з цього обсягу поставляється через територію України.