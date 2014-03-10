Турчинов розповів про переговори з представниками Ради Європи

В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявляє, що Україна та Рада Європи спланували спільні кроки щодо блокування агресії Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Турчинов повідомив, що було проведено переговори з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом та федеральним міністром закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом як головою Комітету міністрів Ради Європи.

За словами Турчинова, питання України сьогодні є одним з важливіших у світі й увага всіх країн прикута до подій в Україні.

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“Цей візит (вищих посадовців Ради Європи – УНІАН) дозволив нам спланувати спільні кроки в напрямку блокування агресії Російської Федерації”, - сказав Турчинов.

Він нагадав, що РФ проводить серйозну пропагандистську роботу, яка спирається на необ`єктивну та викривлену інформацію про події в Україні. “Відбувається спроба дезінформувати як російських громадян, так і громадян, які проживають в інших країнах, щодо легітимності української влади, щодо подій, які відбуваються у Криму, зокрема фальшивого референдуму, який вони пробують організувати, а вірніше - сфальшувати”, - наголосив він.

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Як сказав Турчинов, було домовлено про системну співпрацю з Радою Європи і Венеціанською комісією.

На переконання Турчинова, представники України у Раді Європи матимуть можливість “не просто аргументувати, а наводити кричущі факти агресії Російської Федерації проти незалежної України”.

“Ми сподіваємося, що радники, представники Ради Європи також зможуть засвідчити ці небезпечні для безпеки усієї Європи процеси, які відбуваються зараз у Криму і навколо України. І буде дана чітка оцінка агресору, яким сьогодні є Російська Федерація”, - наголосив в.о. Президента.