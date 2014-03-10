В Одесі колишні бійці «Беркута» патрулюватимуть вулиці

В Одесі патрулювання вулиць розпочав новий спецпідрозділ, створений замість «Беркута».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області, перші 30 осіб особового складу на 6 спецавтомобілях 9 березня відправилися з місця розташування підрозділу в базові територіальні органи внутрішніх справ міста для чергування в складі добових нарядів у системі єдиної дислокації. Як пояснили в міліції, це наряди швидкого реагування, їх основне завдання - розкриття вуличних злочинів за гарячими слідами».

Читайте такожДонецький «Беркут» перетворено в «Спеціальний загін міліції особливого призначення»

«Правоохоронці в чорного кольору нового зразка формі для спецпризначенців відучора патрулюють вулиці Одеси й забезпечують охорону громадського порядку. Спеціальний батальйон міліції - так тепер називатиметься новий міліцейський підрозділ, створений на базі нещодавно розформованого «Беркута», - повідомили в ВЗГ.

Інструктаж і розведення на службу новоствореного спецпідрозділу вчора провів заступник начальника ГУМВС - начальник міліції громадської безпеки полковник міліції Дмитро Фучеджі.