Яценюк планує виступити на засіданні Ради безпеки ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі в Києві з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом.

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«У вівторок і четвер (11 і 13 березня - УНІАН) українське питання обговорюватиметься на засіданні Ради безпеки ООН. У четвер я виступатиму», - сказав Яценюк.

«Ми сповідаємо принцип мирного врегулювання конфлікту, але цей принцип не сповідує російське керівництво. Є шанс на мирне врегулювання цього конфлікту XXI століття», - зазначив Яценюк.

За його словами, це не двосторонній конфлікт. «Це спроба Росії підірвати основи глобальної безпеки, змінити європейську карту і переглянути результати Другої світової війни. Ми ми будемо зберігати територіальну цілісність і незалежність держави всіма способами, які є в арсеналі України і світу», - сказав глава уряду.