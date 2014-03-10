Махніцький попередив кримських чиновників про кримінальну відповідальність за проведення референдуму

Про це йдеться у зверненні виконувача обов’язків Генерального прокурора України Олега Махніцького до органів державної влади та місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, їх службових осіб, текст якого є у розпорядженні УНІАН. Далі наводимо звернення у повному обсязі:

«Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року прийнято постанову №1702-6/14про входження до складу Російської Федерації та проведення 16 березня 2014 року референдуму з цього питання.

Аналогічне рішення «Про участь в проведенні загальнокримського референдуму» прийнято цього ж дня за №7151 Севастопольською міською радою.

У зв’язку з цим заявляю наступне.

Зміна територіальної приналежності Автономної Республіки Крим та Севастополя суперечить положенням Декларації ООН від 24 жовтня 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, іншим нормам міжнародного права, а також українського законодавства.

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Зокрема відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Основний Закон України (стаття 2) передбачає, що Україна є унітарною державою. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території (стаття 132 Конституції України).

Положеннями статті 133 Основного Закону України визначено, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь входять до складу України.

Відповідно до статті 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України.

У зв’язку з цим Генеральна прокуратура України звернулася з позовами до суду про визнання незаконними та скасування постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 «Про проведення загальнокримського референдуму» та рішення Севастопольської міської ради від 6 березня 2014 року № 7151 «Про участь в проведенні загальнокримського референдуму».

За клопотанням прокурора 7 березня 2014 року Окружним адміністративним судом міста Києва вжито заходів до забезпечення позовів прокурора та зупинено дію вказаних постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Севастопольської міської ради. Будь-яким особам заборонено вчиняти дії, спрямовані на її виконання.

Відповідно до частини п’ятої статті 118 Кодексу адміністративного судочинства України, виконання ухвал суду з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно.

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З огляду на зупинення адміністративним судом дії зазначених Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Севастопольської міської ради, вчинення будь-яких дій, направлених на їх практичну реалізацію, у тому числі щодо підготовки референдуму, є незаконними.

Окрім того, ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва 4 березня цього року зупинено дію незаконних рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 27 лютого 2014 року №1631-6/14«Про висловлення недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим і припинення її діяльності», №1656-6/14 «Про призначення Аксьонова С.В. на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим», №1630-6/14 «Про організацію та проведення республіканського (місцевого) референдуму з питань удосконалення статусу і повноважень Автономної Республіки Крим».

Також Окружним адміністративним судом міста Києва за заявою прокурора зупинено дію протиправних рішень Севастопольської міської ради від 23 лютого 2014 року №7146 «Про проведення місцевого референдуму», від 24 лютого 2014 року №7147 «Про створення виконавчого органу Севастопольської міської ради Севастопольського міського управління по забезпеченню життєдіяльності міста», яким утворено непередбачений законодавством орган та призначеного його керівником Чалого О.М., від 1 березня 2014 року №7150 «Про Заяву депутатів Севастопольської міської ради про політичну ситуацію в Україні», яким підтримано проведення референдуму про статус Криму.

Наголошую, що у вказаних діях наявні ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.

Тому 6 березня 2014 року Головним слідчим управлінням Служби безпеки України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) за фактом прийняття рішення про входження Криму до складу Росії.

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування також у кримінальному провадженні, розпочатому Генеральною прокуратуроюза частиною 1 статті 27 та частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) стосовно голови Верховної Ради Криму В.Константинова та самопроголошеного голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим С.Аксьонова.

Розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 110 КК України за фактом прийняття Севастопольською міською радою рішення про входження міста Севастополя до складу Російської Федерації в якості її суб’єкта та підтримання загальнокримського референдуму з цього питання

Під час досудового слідства діям усіх осіб, винних у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, а також діям, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади буде надано відповідну принципову кримінально-правову оцінку.

Підкреслюю, що і надалі будь-які дії посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим щодо виконання протиправних та нечинних постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, зокрема щодо проведення референдуму 16 березня 2014 року, а також рішень та вказівок нелегітимного Голови Ради міністрів Криму С.Аксьонова є незаконними та тягнуть за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Аналогічним чином Генеральна прокуратура України буде реагувати на подібні порушення законів у інших регіонах держави».