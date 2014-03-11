У Росії підняли по тривозі десантників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони Росії.

«Підрозділи ПДВ підняті по тривозі й висунулись до районів зосередження, дані про місця проведення десантної операції командування з'єднанням одержить під час навчань. Залучені розвідувальні, парашутно-десантні, інженерні, зенітно-ракетні, артилерійські та інші підрозділи з'єднань Повітрянодесантних військ. Дивізійні командно-штабні навчання триватимуть до 14 березня», - говориться в повідомленні.

При цьому наголошується, що вперше за більш ніж двадцятирічний період під час навчань буде проведено десантування близько 3,5 тисяч десантників. Всього будуть залучено більш як 4 тисяч військовослужбовців, 36 повітряних суден військово-транспортної і армійської авіації та іншої техніки.

Читайте такожГолова Міноборони РФ: Перевірка боєготовності військ не повязана з УкраїноюПовітрянодесантні війська (ПДВ) — рід військ, призначений для бойових дій в тилу супротивника. Призначені для висадки з повітря в тилу супротивника або для швидкого розгортання в географічно віддалених районах, часто застосовуються як сили швидкого реагування.

Як повідомляв УНІАН, за оперативною інформацією Міністерства оборони України і правоохоронних органів, на території Криму спостерігається продовження нарощування присутності військового контингенту Росії.

7 березня спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що підтримає приєднання Криму до Росії.