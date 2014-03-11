Кернеса викликали на допит до Генпрокуратури
Про це мер Харкова повідомив у своєму Instagram.
Харківського міського голову Геннадія Кернеса викликали до Генеральної прокуратури України для допиту
Про це Кернес повідомив у своєму Instagram.
Читайте такожПрапор Росії знімуть з флагштока Харківської мерії - Кернес
"Вам необхідно з'явитися 13.03.2014 року о 10 год. в каб. №407 до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України... для участі в допиті у кримінальному проваджені №.... в якості підозрюваного" - йдеться у повістці про виклик.
Стаття, за якою відкрито кримінальне провадження, не зазначається.
Читайте такожПобитий у Харкові письменник Жадан розкритикував Кернеса й Авакова
У прес-службі Харківської міської ради на цей час додаткових коментарів не дають.
Власні джерела УНІАН у правоохоронних органах із високою долею ймовірності припустили, що Кернес фігурує у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, 10 березня після допиту в Генпрокуратурі екс-главу Харківської ОДА Михайла Добкіна було затримано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.
Читайте такожУ Харкові під ОДА вимагають відставки Добкіна та Кернеса
За відомостями прес-служби Генпрокуратури України, Добкіну було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.