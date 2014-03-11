У Держприкордонслужбі розповіли, кого з росіян не пропускають до України

Серед непропущених в Україну російських екстремістів переважно колишні військові, але є й колишні в’язні, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як зазначається в повідомленні, з початку проведення спецоперацій на українсько-російському державному кордоні в Україну не пропущено більше 3,5 тисяч громадян Росії, які могли б брати участь у заходах із дестабілізації обстановки в Україні та Автономній Республіці Крим.

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Щодня прикордонники не пропускають через пункти пропуску близько 500 громадян Росії. У багатьох з «туристів» виявляють предмети, які можуть використовуватися для нанесення тілесних ушкоджень, символіку провокативного характеру, а також військовий одяг та амуніцію. Серед непропущених екстремістів переважно колишні військові, але є й колишні в’язні, зазначають прикордонники.

Одного такого «екстремала» затримали на Донеччині. Він намагався оминути пункт пропуску сьогодні вночі. Під час фільтраційних заходів прикордонники з’ясували, що порушником є 28-річний громадянин Росії В.Шищенко. Він неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі на території Росії за незаконне зберігання наркотиків та крадіжку. Затриманий зізнався, що їхав в Донецьк для участі у проведені масових мітингів на підтримку Росії.

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Значну частину «подорожуючих» затримують прикордонники і в залізничних пунктах пропуску. Так, у пункті контролю «Куп'янськ», що на Харківщині, не пропустили 2 росіян, які їхали в Україну поїздом «Нижній Тагіл - Харків». Молодики, 1992 та 1989 років народження, вели себе зухвало та не змогли підтвердити мети поїздки. З собою громадяни А.Яблоков та О.Вікулєнков також прихопили спецодяг, плащ-намет, портупею, портативну радіостанцію, ніж, бинт, спецвзуття, ліхтар та теплу білизну і військові квитки.

Ще один слідував поїздом «Єкатеринбург–Сімферополь» через пункт контролю «Іловайськ». Мети своєї поїздки він назвати не зміг, а в речах віз камуфльований китель зі старшинськими погонами й нашивками збройних сил Російської Федерації та морської піхоти.

Ще одного росіянина не пропустили і в аеропорту Одеси. При собі він мав припис на виконання завдання в Придністровській Молдовській Республіці, а в особистих речах - військову форму одягу російського зразка з шевронами зв’язківця та погонами капітана.

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Загалом, з метою посилення державного кордону на східній ділянці задіяно кілька тисяч прикордонників, йдеться в повідомленні.

Продовжують прикордонники здійснювати заходи щодо посилення пунктів пропуску і на кордоні з Молдовою. Проводиться додаткове забезпечення підрозділів засобами примусової зупинки транспорту типу «Кактус», а також встановлюються бетонні блоки з метою уникнення можливості прориву через пункти пропуску.