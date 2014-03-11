Антитерористична операція в Криму може розв'язати повномасштабну війну - експерт

Екс-голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Микола Маломуж вважає недоцільним у даний час проводити будь-які антитерористичні операції у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маломуж заявив на прес-конференції.

“Зараз цей сценарій не на часі, тому що його реалізація може розв'язати повномасштабну війну, в якій не буде ні переможців, ні переможених. Фактор наявності ядерної зброї є надзвичайно потужним, і керівники багатьох країн виступають проти силового сценарію з огляду на це”, - сказав Маломуж.

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Крім того, Маломуж вважає, що Росія після окупації Криму не наважиться продовжити військову агресію на континентальній частині України.

“Ми передбачаємо, що основна увага і зусилля будуть направлені на Крим. Вони намагатимуться застовбити цей регіон. А далі почнуться затяжні акції у південно-східному регіоні, щоб поступово створити новий плацдарм для вторгнення. Тому найближчим часом збройного вторгнення з війною, з вогневим враженням людей, особливо на східному напрямку, не буде. Але ми повинні готуватися до такого сценарію. Хоча Росія не ризикне в існуючих умовах проводити наступальну операцію”, - сказав Маломуж.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

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При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонні пости, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

Також в автономії діють так звані «загони самооборони», які штурмують військові підрозділи, чинять тиск на українських військовослужбовців, прикордонників, на звичайних громадян.

Сьогодні з парламентської трибуни в.о. голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив. що фракція "Батьківщина" пропонує провести в Криму антитерористичну операцію.