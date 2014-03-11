У Львові з органів МВС звільнилися 37 екс-бійців «Беркута»

У Львові після розформування спецпідрозділу міліції «Беркуту» та переатестації його співробітників з органів внутрішніх справ звільнилося 37 працівників.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

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За її словами, з майже 300 бійців колишнього «Беркуту» 37 працівників звільнилися з органів внутрішніх справ. Решта колишніх «беркутівців» перейшли на службу в інші підрозділи ГУ МВС України у Львівській області на посади, які їм було запропоновано після проведеної переатестації співробітників спецпідрозділу.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 100 львівських «беркутівців» на сцені львівського Євромайдану стали на коліна перед громадою міста на знак вибачення за події у Києві, в яких приймали участь бійці «Беркуту».

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Новий міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розформував спецпідрозділ міліції "Беркут", ухвалив провести атестацію чотирьох тисяч співробітників і створити новий підрозділ.