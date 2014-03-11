РФ має намір направляти в Донецьку область диверсійні групи - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні ввечері на зустрічі з журналістами начальник облуправління Валерій Іванов.

Він нагадав, що співробітники СБУ в ніч на 11 березня затримали в Донецьку громадянина Росії, який прибув до України для формування диверсійних груп , про що вже повідомив на брифінгу в Києві голова СБУ Валентин Наливайченко.

Іванов також розповів про затримання цього росіянина і при цьому додав, що СБУ відомо, що з боку Росії «є негласна вказівка насичувати Донецьку область ось цими диверсійними групами, причому насичення це через нелегальні шляхи».

За його словами, «в такій групі не більше двох осіб, і зрозуміло, що ці групи будуть формуватися тут у оформлені загони».

Водночас Іванов підкреслив, що сьогодні в посиленому режимі працює весь оперативний склад управління. При цьому він зазначив, що ситуація в регіоні залишається тривожною.

«Я не приховую, що у нас у всіх є серйозна стурбованість тими процесами, які відбуваються на території Донецької області. Це не тільки Донецьк, це Маріуполь, Горлівка, Слов`янськ, це Дзержинськ, Краматорськ. В цілому ситуація напружена», - сказав глава обласного СБУ.

«Те, що стосується присутності іноземних громадян на території Донецької області, ми дійсно, відстежуємо їх присутність, але по списках назвати присутність іноземних представників я не можу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ в ніч на 11 березня затримали в Донецьку громадянина Росії, який прибув до України для формування диверсійних груп. Затриманий є уродженцем Криму, 1977 року народження який живе в Москві і є громадянином Російської Федерації. Служба безпеки відпрацьовувала цю людину впродовж останніх 15 діб, тобто з моменту «оновлення СБУ».

Відповідно до даних, які на сьогоднішній день має в своєму розпорядженні слідство, вказаного громадянина курирували з російських спецслужб (яких саме - в даний час встановлюються), поставили завдання сформувати на території Донецької та Луганської областей угруповання з метою дестабілізації ситуації, в тому числі використовуючи вибухівку.