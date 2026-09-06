Зеленський: Донбас - це питання цієї війни

Утримувані позиції на Донбасі – це форпост України у багатьох питаннях. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференціїу Києві зі спеціальними представниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.
"Питання Донбасу - це ж питання... При всій повазі до наших громадян, які живуть на Донбасі, або звідти вимушено поїхали... Питання Донбасу - це не питання тільки Донбасу. Я вважаю - це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. І зрозуміло, що є таким форпостом України в багатьох питаннях, до речі", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна посилилась на полі бою, зокрема, на сході.
"Там, де ворог активний. Там, де він збільшив особовий склад, склад. Там, де, я вважаю, після виборів в Росії буде мобілізація виключно для цього напрямку. Тобто, там вирішується багато геополітичних питань. Реально", - сказав Зеленський.
Водночас, за його словами, українські захисники молодці, бо дають можливість для дипломатії.
"Без сильної позиції на полі бою, української сильної позиції, - будуть тільки ультиматуми. А так можлива сьогодні дипломатія. І ми дійсно за останній рік, саме не за 26-й, а саме за останній рік, я вважаю, за місяців 10-12 стали сильніше", - заявив Зеленський.
Окремо він сказав, що наближення зими - це великий виклик.
У цьому зв’язку, він спілкується і про потребу у залученні додаткових фінансів для України.
"Ви знаєте, це серйозний виклик, дефіцит, - фінанси для всього, і для наших військових, і гуманітарні питання, і виробництва нашого захисту. Тобто всі ці питання дуже актуальні", - сказав Зеленський.
Битва за Донбас
Як повідомляв УНІАН, Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times заявив, що саме він радив Володимиру Зеленському не погоджуватися на передачу Донбасу Росії, адже це дало б Москві приз, який її армія не змогла здобути.
Буданов прогнозує, що поновлення переговорів у вересні не принесе швидкого припинення війни, адже Росія готує нову зимову кампанію ударів. Попри це він переконаний, що переговорний процес рано чи пізно дасть результат, адже "воювати все життя неможливо".