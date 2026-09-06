Без розмов із Росією шансів на мир мало: Віткофф зробив заяву в Києві

Посланці Трампа вбачають свою роль у тому, аби звести Україну і Росію до переговорів, звузити проблемні питання, і налагодити канали комунікації.

В Сполучених Штатах Америки виступають за мирне урегулювання війни між Україною і Росією. На переконання представників президента США Дональда Трампа, без комунікації з Росією дуже мало шансів на мирне урегулювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спеціальний посланник Стів Віткофф сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Зокрема, у Віткоффа запитали думку, чи російський диктатор Володимир Путін готовий на тристоронній саміт з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

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"Ми прагнемо дипломатичного вирішення цього конфлікту. Не бойового урегулювання. І це завжди те, чого прагне президент Трамп", - заявив Віткофф.

Як сказав спецпосланник Трампа, саме з цієї причини він прибув до Києва разом з Джаредом Кушнером.

Віткофф додав, що Трамп завдяки такому підходу допоміг покласти край щонайменше дев'яти конфліктам у світі, і це цілком можливо, що навіть буде ще більше урегулювань.

"Я думаю, що ми досягли значного прогресу в Москві. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронню зустріч, і за нашими сподіваннями, буде відповідне оголошення найближчим часом. Було багато інших важливих переконливих ідей, про які ми обговорювали в Москві, і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця є критично важливою", - сказав Віткофф.

За його словами, саме тому сьогодні до переговорів долучилися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Франції і Німеччини.

"Ми привезли членів нашої команди, які повністю занурені в пошук рішення. Обом сторонам знадобляться компроміси та звуження проблем між ними. І ми вважаємо, що у нас є всі необхідні складові, щоб досягти цього. Як сказав Джаред: врегулювання цих питань нелегке. Тому що, якби це було легко, усі б це робили. Це дуже, дуже складно. Але ми віддані своїй справі, нам не байдуже, і ми сподіваємося, що все це призведе до успішного, мирного, дипломатичного врегулювання", - наголосив Віткофф.

Чому Віткофф зустрічається з Путіним

Також у Віткоффа запитали, чи не бридко йому зустрічатися і сидіти за одним столом з президентом Володимиром Путіним, який є воєнним злочинцем і катом українського народу.

Віткофф спочатку заявив, що здійснив близько восьми візитів до Москви, щоб зустрітися з Путіним та його командою, а ще разом з Джаредом Кушнером відбулося щонайменше три таких візити.

"Президент Путін та його команда завжди ставилися до нас з повагою. Стосунки мають вирішальне значення з точки зору урегулювання таких конфліктів. І якщо у вас немає стосунків з обома сторонами, тоді у вас погана комунікація і, ймовірно, у вас дуже мало шансів дійти до мирного врегулювання", - наголосив Віткофф.

Він додав, що на цьому тижні американська делегація спершу прибула до Путіна.

"Нам потрібно було почути його позицію. У нас була з ним конкретна розмова, про яку ми повідомили президента Зеленського та його команду. Обидві сторони повинні дійти врегулювання", - сказав Віткофф.

За його словами, його відповідальність з Кушнером полягає у тому, аби звести Україну і Росію разом, звузити проблемні питання між країнами і створити канали комунікації.

Він висловив сподівання, що цей процес в останні 48 годин був розпочатий конструктивно.

"Ми впевнені, що тут буде добре урегулювання", - сказав Віткофф.

Що казав Кушнер про мир в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Джаред Кушнер відповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими. Він переконаний, що поки умови мирної угоди не погоджено й сам документ не укладено, говорити про те, коли настане мир - зарано.

"Відповідь така: ви ніколи не знате, як буде з будь-якою угодою, чи не так? Цього не буде зроблено, поки цього не буде укладено. Це може статися швидко, а може статися і повільно, але цього не станеться, якщо у вас не відбуватимуться ці зустрічі та ці обговорення", - додав політик.

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