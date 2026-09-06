Зеленський анонсував посилення антибалістичного захисту України

Йдеться про розвиток власної української системи завдяки підтримці союзників і про розширення американського виробництва перехоплювачів для "Петріотів".

Україна має два плани дій на найближчі місяці. План "А" – намагання прискорювати дипломатію для зменшення російського терору. І План "Б" – посилювати захист України за рахунок розвитку власного захисту від балістичних ракет і масового виробництва засобів для перехоплення реактивних дронів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференціїу Києві з спеціальними представниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Глава держави відзначив, що обмежені можливості перехоплювати російську балістику є "слабким місцем" України.

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"Ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система - будуть найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату", - сказав Зеленський.

Окрім цього, як підкреслює президент, американська сторона збільшить на наступний рік об'єми у виробництві антибалістичних ракет до систем "Петріот".

"І ми розраховуємо, що зможемо, в будь-якому випадку, дай бог закінчиться війна, - все-одно нам це знадобиться. Ми розраховуємо на такі системи щодо захисту нашої держави, тому будемо збільшувати наступного року об'єм. Я у цьому впевнений абсолютно", - сказав Зеленський.

Він додав, що йдеться не лише про українські спроможності розвивати антибалістику і нарощення виробництва в США відповідних засобів, оскільки Україна має "правильні домовленості" щодо ліцензій з Німеччиною.

Україна відповідатиме на російський щоденний терор

"Я думаю, ми дуже сильно посилимося. Але, незважаючи на це, останні дні, дійсно - це просто жах, що відбувається в небі передусім. Путін це робить перед своїми виборами. Я в цьому абсолютно впевнений, тому що він збільшує удари, збільшує удари. Ви бачите, тероризує наших діточок - удари зранку до ночі. Нова тактика. Ми будемо відповідати, вже відповідаємо тим самим", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна відповідатиме доти, поки не закінчиться російський терор і не закінчиться війна.

Спроможності України для збиття реактивних дронів

Зеленський розповів, що провів зустрічі з великою кількістю компаній.

"На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які вже займаються тим, щоб збивати реактивні дрони, збивати їх масово. 60 компаній. Якщо точним бути - 67. Кілька компаній, я хочу бути достатньо скептичним, до тих пір, поки не з'явиться у нас в небі масовий захист, - три-п'ять компаній у нас є, які показали вже результат, і зараз ми розраховуємо, і вони розраховують на свої сили, щоби виробляти масово цю можливість. Але, безумовно, все це захист і це "план Б". Хоча зараз він дуже актуальний. "План А" - максимально прискорити дипломатичні можливості, щоби зменшити ескалацію", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що Україна говорить про потребу зменшення ескалації з боку Росії, але партнери України говорять про важливість скорочення ескалації з обох боків.

Наступні кроки в дипломатії

"І я думаю, що в найближчі тижні буде можливість в нас - Україна-Америка-Європа проговорити деякі деталі, які сьогодні вголос не хочеться говорити. Тому що, поки що, знаєте, хочеться, щоб був результат, чіткі напрацювання", - сказав Зеленський.

За його словами, у цьому зв’язку, "було кілька дійсно нових ідей". Утім, він не повідомив подробиці.

"Ми їх проговорили і дайте нам можливість поки що проаналізувати все глибоко, зрозуміти, які деталі і які можуть бути кроки, і чи це нас наблизить до миру, а потім вже будемо говорити з суспільством", - сказав Зеленський.

Україна посилилась на полі бою для впевненості у дипломатії

Як зазначив Зеленський, вказуючи на ініціатора війни Володимира Путіна: "Це не нормальне життя, що ми залежимо виключно від однієї людини, яка розпочала цю війну і продовжує тероризувати нас". "Це не може бути таке в сучасному світі. Але слів замало - треба бути сильними", - сказав Зеленський.

При цьому, як зазначив Зеленський після розмов з американською і європейською делегацією у складі радників з питань національної безпеки, усі відзначають як Україна посилилась на полі бою.

"І це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій. З американською стороною і, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоби трьохсторонні зустрічі були, або це трьохсторонні зустрічі плюс європейські партнери. Подивимось, на що погодиться Росія", - сказав Зеленський, говорячи про перспективи тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США і РФ.

Перспектива відновлення переговорів з РФ

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський заявив, що відновлення переговорів з Росією можливе, але ключові питання, зокрема територіальні, можуть вирішуватися лише на рівні лідерів держав.

Він наголосив, що американські представники Віткофф і Кушнер вже відновили процес, відвідавши Москву та Київ, і разом із Україною обговорюють гарантії безпеки та план процвітання країни. Президент підкреслив, що для України важливо отримати чіткі гарантії, аби війна не повернулася, а найближчим часом до переговорів приєднаються й представники Європи.

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