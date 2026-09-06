Uber за одну ніч припинив роботу у двох країнах: що сталося

Представники Uber запевнили, що сконтактували з активними водіями.

Компанія Uber раптово зупинила діяльність у Нігерії та Уганді. Частина поїздок обірвалася просто посеред маршруту: ані водіїв, ані пасажирів про припинення обслуговування заздалегідь не попередили, пише 7sur7.be.

Користувачі дізналися про згортання бізнесу зі звичайного електронного листа, надісланого безпосередньо 2 вересня – у момент, коли застосунок уже перестав працювати. Чимало клієнтів виявили сповіщення лише постфактум, оскільки воно загубилося серед спаму та нагадувало стандартну проморозсилку.

"З жалем повідомляємо вам погану новину. Після ретельного аналізу нашої діяльності ми ухвалили важке рішення припинити операції в Нігерії, починаючи з 2 вересня 2026 року", - йшлося у листі.

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Як відомо, Uber зайшов на нігерійський ринок ще у 2014 році, а в столиці Уганди Кампалі з'явився у 2016-му, за цей час закріпившись як один із ключових перевізників у мегаполісах обох держав.

Водії втратили базовий дохід

Для більшості водіїв сервіс залишався ключовим джерелом існування. У Нігерії – особливо в багатомільйонному Лагосі – платформа вважалася життєво необхідною транспортною артерією.

Ще у 2019 році компанія навіть запускала там водні перевезення, допомагаючи містянам долати хронічні затори. Раптовий вихід викликав хвилю обурення та розпачу серед партнерів компанії в обох країнах: після технічного збою в застосунку вони миттєво втратили доступ до бази замовлень.

Офіційна позиція

Згідно з офіційною лінією компанії, розгорнутих пояснень демаршу з ринків двох країн Uber не надав, пославшись лише на лаконічну "зміну пріоритетів". Цей крок збігся в часі з масштабною глобальною реструктуризацією, у межах якої сервіс скоротив близько 10% штату (понад 3000 співробітників), оптимізував керівний апарат і перенаправив фінансові потоки на розробку безпілотного транспорту.

Крім того, місцеві водії й раніше наголошували на збитковості роботи: тарифи не компенсували стрімкого здорожчання пального на тлі незмінно високої комісії Uber. Фінальним ударом по рентабельності перевезень стало скасування державних субсидій на пальне в Нігерії.

Системний вихід з африканського континенту

Випадок Нігерії та Уганди став продовженням масштабнішої тенденції. Як зазначається, протягом останнього року сервіс уже згорнув операції в Кот-д'Івуарі та Танзанії, скоротивши свою присутність в Африці лише до чотирьох держав: Єгипту, Гани, Кенії та ПАР.

У коментарі для порталу The Register представники Uber запевнили, що сконтактували з активними водіями, висловили вдячність за партнерство й пообіцяли підтримку на час перехідного етапу, уникнувши конкретики щодо причин свого рішення.

Літаюче таксі

Раніше УНІАН повідомляв, що майбутнє пасажирських перевезень може бути не лише наземним. Британська компанія Vertical Aerospace представила літаюче таксі Valo – електричний апарат вертикального зльоту та посадки, здатний розвивати швидкість понад 240 км/год і брати на борт до шести пасажирів.

Запустити такий сервіс у Лондоні планують уже до кінця десятиліття, і, за задумом розробників, з часом поїздка на ньому має стати не дорожчою за звичайне таксі.

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