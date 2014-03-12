Луценко заявив про неприйнятність "політики партійного дерибану"

Про це заявив Юрій Луценко в ході онлайн-конференції у виданні "ОстроВ", пише Lb.ua.

"Буду відвертий, є маса кадрових призначень, які не витримують ніякої критики. Я довго мовчав, переконуючи себе, що не можна дискредитувати уряд під час війни, але маса кадрових призначень після формування Кабміну змушує говорити на весь голос про неприйнятність політики партійного дерибану", - заявив Луценко.

Читайте такожЛуценко побажав Добкіну відкритого, чесного і публічного суду

За його словами, саме про це треба говорити "перед обличчям збройної інтервенції Росії".

"Я глибоко переконаний: тільки реальна боротьба з корупцією, негайні економічні і соціальні реформи можуть зберегти єдність країни і навіть повернути Крим. Якщо ж політики будуть продовжувати говорити одне, а грабувати по-старому, то ми втратимо не лише Крим, але й інші області зі Сходу на Захід", - підкреслив політик.

У той же час, Луценко заявив, що вважає вдалим призначення деяких міністрів.

"Я вважаю призначення Сергія Квіта, поряд з призначенням Володимира Гройсмана, Павла Шеремета, Андрія Дещиці, Степана Кубіва, - дуже вдалим рішенням", - сказав він.