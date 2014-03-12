Меркель звинуватила Росію у крадіжці Криму - ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала захоплення Криму російською армією, наголосивши, що Кремль "вкрав" український півострів. Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на німецьку газету Die Zeit.

Як пише німецьке видання, про це федеральний канцлер заявила під час засідання парламентської групи щодо конфлікту в Україні.

"Ми вже можемо говорити про анексію, оскільки Росія відбирає Крим в України. Ми не повинні дозволити цьому статися", - заявила Меркель.

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При цьому вона зазначила, що німецька сторона в конфлікті у Криму буде дотримуватися так званої "трьохсторонньої стратегії". Берлін буде допомагати Києву і водночас продовжуватиме переговори з Кремлем. Меркель зауважила, що Німеччина повинна вказати Росії, де межа її діяльності.

Також канцлер закликала Захід відповісти на дії Росії жорсткими економічними санкціями. При цьому вона підкреслила, що вони можуть мати наслідки і для ЄС теж, тож "європейці від Лісабону до Риги повинні дотримуватися єдиної точки зору".

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Нагадаємо, що раніше Ангела Меркель звинуватила Путіна в інтервенції в Крим.