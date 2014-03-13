У четвер розпочнеться мобілізація в Національну гвардію - Аваков

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Завтра в парламенті виносимо на розгляд дуже важливий закон, над яким працювали всі. Закон, надзвичайно актуальний і потрібний в світлі теперішньої ситуації. Завтра ж, відповідно до цього закону і підготовленого плану, починаємо мобілізацію в Національну гвардію України. Двадцять тисяч українців зможуть поповнити короткий час спеціальний резерв Національної гвардії - бути в готовності виконувати поставлені завдання щодо захисту миру і стабільності в країні", - заявив міністр.

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За словами Авакова, у військкоматах країни ініціативно заявили про бажання бути мобілізованими близько п'ятдесяти тисяч чоловік.

В п'ятницю будуть розгортатися перші тренувальні табори мобілізаційного резерву Національної гвардії України.

"Кабінет міністрів України, Міністерство внутрішніх справ прийняли сьогодні для цього всі необхідні рішення. Завтра в парламенті - детальна презентація концепції Національної гвардії. Буде представлено Закон і механізми трансформації сьогоднішніх підрозділів МВС і Внутрішніх військ у нове військове формування з правоохоронними функціями. Після презентації та затвердження в парламенті - докладні матеріали будуть на сайті МВС України", - написав Аваков.