В Івано-Франківську з'явиться площа Героїв Небесної Сотні
Площа перед адмінбудинком обласної і міської влади в Івано-Франківську носитиме ім’я Героїв Небесної Сотні.
Таке рішення ухвалила сьогодні сесія Івано-Франківської міської ради.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, саме тут протягом останніх місяців був івано-франківський Майдан, проходили щоденні віча, трибуною став балкон міської ради.
Сюди прийшли десятки тисяч івано-франківців для прощання з одним з Героїв Небесної Сотні – 19-річним студентом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Романом Гуриком, який загинув у Києві 20 лютого від пострілу снайпера.
Депутати міської ради ухвалили також рішення про перейменування вулиці Проектної в Івано-Франківську, неподалік якої жив Роман Гурик, на його честь.
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А родині загиблого студента буде виділено одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.
На сесії прозвучала пропозиція визначити вулиці, які можна перейменувати на честь ще сімох прикарпатців з Небесної Сотні.
Міський голова Віктор Анушкевичус також повідомив, що в майбутньому хочуть встановити на площі перед адмінбудинком пам’ятник Героям Небесної Сотні замість теперішньої скульптурної композиції, стиль якої «є символом тоталітаризму».