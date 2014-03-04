Івано-Франківськ готовий прийняти й розмістити сім'ї кримчан

Як передає кореспондент УНІАН, мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус звернувся до кримчан.

«Шановні кримчани! В умовах соціально-політичної нестабільності в Криму, нагнітання ситуації й цілеспрямованого поширення дезинформації про реальний стан справ в Україні, я закликаю всіх жителів Криму не піддаватися на провокації, не вірити інформації про агресивні настрої жителів західної України стосовно російськомовних громадян нашої держави і, тим більше, стосовно жителів східних і південних областей, - сказано в зверненні. - У зв'язку із загрозою початку масштабних бойових дій і вторгненням на територію Криму російських військ, місто Івано-Франківськ готове прийняти й розмістити кримчан із сім'ями, забезпечити їхню безпеку, а також гарантує толерантне ставлення до них».

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Мер нагадує, що Івано-Франківськ вже багато років відомий як місто національної, культурної та релігійної толерантності, де в мирі спільно проживають представники різних національностей та релігійних конфесій.

«Будемо раді у важкий час підтримати вас і не на словах, а на ділі, показати єдність українського народу!», - підсумував міський голова Івано-Франківська Анушкевичус.

Як повідомляв УНІАН, до Львівської області за телефоном гарячої лінії обласної ради на даний момент висловили бажання приїхати для тимчасового проживання 29 сімей із Криму. Про свою згоду приймати жителів Криму також заявили керівники готелів і санаторіїв низки курортних міст Львівської області.