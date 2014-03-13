Кравчук назвав слова Путіна "абракадаброю"

Остання заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна вийшла з СРСР не цілком законно, може стосуватися і самої Росії, вважає перший Президент України Леонід Кравчук. Таку думку він висловив в коментарі Gordonua.com.

За словами Кравчука, Путін говорить тільки те, що йому вигідно, та абсолютно не звертає увагу на те, наскільки його заяви співвідносяться з міжнародними документами.

"Путін говорить те, що думає. Він не думає про те, чи відповідають його слова нормативним документам, і які вони матимуть правові, моральні і політичні наслідки. Він говорить те, що йому вигідно", – вважає Кравчук.

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"Все, що говорить Путін, не відповідає правді. Він говорить це з тією метою, щоб представити Україну і Крим в очах світу такими, якими він хоче їх представити", – додав екс-Президент.

Кравчук відзначив, що нещодавно Путін зробив три заяви стосовно України, які можна назвати "абракадаброю".

"По-перше, він сказав, що Росія не несе відповідальності за Будапештський меморандум, тому що прийшла нова влада в Україні. Цим самим він заявив, що міжнародні угоди підписуються тільки під конкретних людей, а якщо приходять інші, то Росія цих угод не виконуватиме. Це не просто заява, таким чином руйнується вся міжнародна система відносин, принципом яких є спадкоємність підписаних документів", – відзначив він.

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За словами Кравчука, подив викликає також заява Путіна про те, що акт 1954 року про передачу Криму Україні був незаконним.

"Його було виписано і прийнято 100% легітимно! Була постанова Верховної Ради РРФСР про передачу Криму, була постанова Верховної Ради УРСР про те, що Україна приймає Крим, нарешті, була постанова Верховної Ради СРСР, яка затвердило ці акти. Сумнівів тут бути не може", – підкреслив Кравчук.

"І от Путін робить третю заяву. Виявляється, Україна не цілком законно вийшла з СРСР. Для президента Росії говорити "не зовсім законно" – це абракадабра. За такою логікою Росія теж вийшла з СРСР не цілком законно. А якщо піти далі, то президент Путін – не зовсім законний президент не зовсім законної Росії. І потрібно повертатися назад", – вважає екс-президент України.

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Як повідомляв УНІАН, 12 березня Путін заявив народному депутату України, колишньому керівнику Меджлісу кримських татар Мустафі Джемілєву, що Україна вийшла з СРСР не зовсім законно.

*** 8 грудня 1991 року на зустрічі керівників Білорусі, Росії і України в Біловезькій пущі було ухвалено рішення про створення СНД.

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Угода про створення СНД була ратифікована Верховною Радою України 12 грудня 1991 року. Ратифікація цього документа проходила із застереженнями, які робили неможливим перетворення України на частину нової союзної держави. У п. 3 угоди вказано, що держави СНД, реформуючи розміщені на їх територіях угруповання збройних сил колишнього СРСР і створюючи на їх базі власні збройні сили, співробітничатимуть у забезпеченні міжнародного миру і безпеки.