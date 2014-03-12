Путін заявив Джемілєву, що Україна вийшла з СРСР не зовсім законно

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Джемілєв сказав українським журналістам за підсумками телефонної розмови з Путіним у Москві. Розмова пройшла за сприяння екс-президента Татарстану Мінтімера Шаймієва і тривала близько півгодини.

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"Я сказав Путину, що найважливішим є питання територіальної цілісності нашої країни, тому що її порушення є порушенням тієї домовленості, яка підписана країнами-гарантами - США, Великою Британією та Росією в 1994 році в обмін на нашу відмову від ядерної зброї. Говорив йому, що якщо це буде порушено, про можливі наслідки, зокрема, що такого роду домовленості ніхто довіряти не буде, і буде прагнення кожної країни, в якої є фінансові можливості, обзавестися своєю ядерною зброєю, й Україна не буде винятком", - сказав Джемілєв.

"На цю тему - територіальної цілісності України - Путін торкнувся такого питання, що те, що самопроголошення незалежної України не зовсім відповідало радянським нормам, що передбачали процедуру виходу зі складу СРСР. Ось така позиція", - підкреслив Джемілєв.