Міндоходів в Криму підпорядковується вимогам Конституції України

У відповідь на рішення Верховної Ради Криму і поширену деякими ЗМІ інформацію про призначення нового керівника, нині діючий начальник відомства Олександр Кондрашов не залишає діяльність на цій посаді.

Оскільки наказ Міністерства доходів і зборів України про його звільнення відсутній, заяву про своє звільнення керівник Головного управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим не подавав, тому Олександр Кондрашов вважає необхідним для себе здійснювати свої повноваження у повному обсязі.

Кондрашов також зазначив, що і зараз Головне управління Міндоходів в Автономної Республіки Крим працює в штатному режимі і виконує всі завдання та функції, передбачені Податковим кодексом України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України та організаційно - розпорядчими документами Міністерства доходів і зборів України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митні служби Міністерству фінансів України.

Міністерство доходів і зборів України було створено за Указом Президента України Віктора Януковича в грудні 2012 року. Міністром доходів і зборів був тоді ж призначений колишній голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів була передана функція адміністрування єдиного соціального внеску, яку аж до жовтня 2013 році виконували органи Пенсійного фонду України.