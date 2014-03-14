Міндоходів в Криму підпорядковується вимогам Конституції України

10:00, 14 березня 2014
Політика
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Незважаючи на екстраординарну ситуацію та перепідпорядкування державних установ на півострові, чи не останнім центром державної влади в Криму є Управління Міндоходів в АР Крим.

Кондрашов заверил, что Миндоходв в Крыму продолжает подчиняться Киеву

У відповідь на рішення Верховної Ради Криму і поширену деякими ЗМІ інформацію про призначення нового керівника, нині діючий начальник відомства Олександр Кондрашов не залишає діяльність на цій посаді.

Оскільки наказ Міністерства доходів і зборів України про його звільнення відсутній, заяву про своє звільнення керівник Головного управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим не подавав, тому Олександр Кондрашов вважає необхідним для себе здійснювати свої повноваження у повному обсязі.

Кондрашов також зазначив, що і зараз Головне управління Міндоходів в Автономної Республіки Крим працює в штатному режимі і виконує всі завдання та функції, передбачені Податковим кодексом України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України та організаційно - розпорядчими документами Міністерства доходів і зборів України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митні служби Міністерству фінансів України. 

Міністерство доходів і зборів України було створено за Указом Президента України Віктора Януковича в грудні 2012 року. Міністром доходів і зборів був тоді ж призначений колишній голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів була передана функція адміністрування єдиного соціального внеску, яку аж до жовтня 2013 році виконували органи Пенсійного фонду України.

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