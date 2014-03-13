ГПУ розслідує зраду екс-командувача ВМС Березовського

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

За його словами, також проводиться перевірка щодо командира кримської військової частини А2904, який начебто перейшов на бік військовослужбовців Росії і закликав так само робити своїх підлеглих.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратурою повідомлено про підозру Березовському у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Березовський в умовах протистояння під час вторгнення іноземних військ на територію України і посягань на територіальну цілісність держави, всупереч Конституції, законів України та військових статутів присягнув самопроголошеній владі Криму та схиляв військовослужбовців ЗСУ до переходу на бік збройних сил іноземної держави, чим вчинив державну зраду.