Екс-командувачу ВМС України Березовському загрожує 15 років тюрми

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

«Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, екс-командувачу ВМС Збройних Сил України Денису Березовському. Санкція вищевказаної статті КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років», - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Березовський в умовах протистояння під час вторгнення іноземних військ на територію України та посягань ними на територіальну цілісність держави, усупереч Конституції, Законів України та військових статутів присягнув самопроголошеній владі АР Крим та схиляв військовослужбовців ЗСУ щодо переходу на сторону збройних сил іноземної держави, чим вчинив державну зраду, наголосили в Генпрокуратурі.

Читайте такожЗрадник ВМС Березовський у Севастополі переманював офіцерів на сторону РФ

Судом надано дозвіл на затримання підозрюваного екс-командувача ВМС Збройних сил України з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поінформували в прес-службі.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня було усунуто з посади командуючого ВМС України Березовського, призначеного на цю посаду 1 березня.

Як повідомила заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар, Березовського було усунуто з посади за нездатність управляти ВМС України в екстремальних умовах.

2 березня в Інтернеті було поширено відео, на якому Березовський присягає на вірність "жителям АР Крим і міста Севастополя" і нелегітимному уряду Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим.

Сюмар також наголосила, що на відміну від командувача, офіцери ВМС України відмовилися виконувати накази Березовського. Отже, міністром оборони обов'язки командуючого ВМС України було покладено на контр-адмірала Сергія Гайдука.