Кернес каже, що продовжить виконувати роботу міського голови Харкова

Про це він заявив журналістам на виході з Печерського райсуду Києва.

За рішенням суду Кернес повинен перебувати під домашнім арештом з 21.00 до 7.00. Також він не повинен покидати межі Харкова.

Крім того, мер Харкова заявив, що ще не вирішив чи подаватиме апеляцію на рішення суду про запобіжний захід.

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"Я буду аналізувати все що записано, а після того як я проаналізую, я буду радитися з юристами в об'єктивності даного рішення. І тоді чітко прийму рішення", - повідомив Кернес.

Крім того, він заявив, що не знайомий з потерпілими, які фігурують у справі.

Нагадаємо, слідство підозрює мера Харкова Геннадія Кернеса у викраданні і тортурах людей.