WSJ: США на даний момент не готові надати Україні військову допомогу

Про це повідомила в четвер газета The Wall Street Journal.

За словами представника американської адміністрації, якого цитує видання, нещодавно Київ попросив Вашингтон надати допомогу українським збройним силам, зокрема, поставити "значні" партії зброї та боєприпасів, а також засоби зв'язку, авіаційне паливо та прилади нічного бачення. Крім того, Україна хотіла, щоб США ділилися з нею розвідувальною інформацією. "Проте американська влада відповіла відмовою", - зазначає The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що Пентагон погодився направити на Україну тільки індивідуальні продовольчі пайки, причому їх поставки почнуться вже в найближчі дні.

"В даний час ми не розглядаємо можливість надання військової допомоги (Україні). Ми дали ясно зрозуміти (українцям), що вони повинні розраховувати на економічну допомогу", - наводить газета слова представника американської адміністрації.

Між тим співрозмовник The Wall Street Journal не виключив, що в майбутньому військова допомога все-таки може бути надана. "Ми не сказали їм: "Категорично ні". Ми сказали: "Зараз - ні", - заявило джерело газети в уряді США.