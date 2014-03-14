Канада готова виділити Україні $220 млн фіндопомоги
04:34, 14 березня 2014Політика
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Канада виділить 220 мільйонів доларів в рамках міжнародної фінансової допомоги Україні за умови погодження ширшого пакету фінпідтримки з боку МВФ
Канада готова виділити Україні $220 млн фіндопомоги / newsmirforex.blogspot.com/
"Прем'єр-міністр Стівен Харпер оголосив про 220 мільйонів доларів в якості додаткових заходів для забезпечення (в Україні) сталого економічного зростання, розвитку демократії та належного врядування", - повідомив на прес-конференції в Оттаві глава канадського МЗС Джон Берд, пише РИА Новости.
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Як зазначає телеканал, більша частина оголошеної допомоги - 200 мільйонів доларів - буде передана за умови погодження ширшого пакету фінансової підтримки з боку МВФ.
В четвер директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард повідомила, що фонд планує виробити програму економічних реформ для України до 21 березня.
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