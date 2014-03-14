Засідання Ради завершилося

Як передає кореспондент УНІАН, після виступів депутатів із питань порядку денного “Різне” він оголосив про завершення сьогоднішньої роботи ВР.

Кошулинський нагадав, що ВР продовжить свою роботу завтра о 12.00.

Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції Верховного суду України, яким запобігла судовому оскарженню призначення виборів на 25 травня.