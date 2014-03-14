Засідання Ради завершилося
13:47, 14 березня 2014Політика
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Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський завершив сьогоднішнє засідання парламенту.
Рада розійшлася до завтра
Як передає кореспондент УНІАН, після виступів депутатів із питань порядку денного “Різне” він оголосив про завершення сьогоднішньої роботи ВР.
Кошулинський нагадав, що ВР продовжить свою роботу завтра о 12.00.
Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції Верховного суду України, яким запобігла судовому оскарженню призначення виборів на 25 травня.
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