Україна не допустить введення російських військ на територію Донбасу, – Тенюх

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив в. о. міністра оборони Ігор Тенюх.

Читайте такожТенюх: В Криму вже майже 22 тисячі російських військових«Це вже є відпрацьована схема з боку Російської Федерації, яка завжди висувається на захист російського населення. Провокації, які відбулися у Донецьку здійснили люді, які прибули з території Російської Федерації. Збройні сили не допустять на нашу територію чужих військ. Війська переведені в повну бойову готовність, знаходяться у відповідних районах і ми, як військові, виконаємо свій конституційний обов’язок якщо буде політичне рішення керівництва держави», – заявив Тенюх.