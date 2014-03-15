Влада Донецька попереджена про можливі теракти і захоплення держбудівель 16 березня - активісти

«З достовірних джерел Координаційний комітет патріотичних сил Донбасу стало відомо, що в неділю, на проросійські акції в столиці Донбасу, планується звезти до 50 тисяч осіб, серед яких організовані злочинні групи, в завдання яких входить захоплення державних органів і громадських будівель, а також підбурювання до участі в цьому пересічних громадян", - повідомляє Острів.

Також у планах російських сепаратистів організація теракту з численними жертвами, для того, щоб згодом представити це у ЗМІ як акт агресії «бандерівців» і українських ультра-націоналістів», - йдеться в заяві.Читайте такожУ Донецьку поховали "свободівця", зарізаного в нічний бійні 14 березня

«Мета проросійських екстремістів - змусити місцеві представницькі органи влади оголосити референдум і повторити в Донбасі кримський сценарій», - коментує Координаційний комітет патріотичних сил Донбасу.

«Ми впевнені, що влада і правоохоронні органи, що також володіють цією інформацією. Але факти відвертого саботажу міліцією своїх прямих обов'язків по забезпеченню безпеки громадян, вже спричинили людські жертви, змушують нас публічно попередити про це жителів Донецької області.

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Ми також робимо це для того, щоб влада, в разі реалізації проросійськими сепаратистами вищевказаного сценарію, не змогли ухилитися від відповідальності і виправдати свою бездіяльність відсутністю інформації», - заявляють організації-члени Комітету.

«В цілях безпеки громадян, ми закликаємо мешканців Донецька та інших міст відмовитися від проведення будь-яких публічних акцій і створення масових скупчень людей у Донецьку 16 березня», - закликав Координаційний комітет патріотичних сил Донбасу.