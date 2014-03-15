Суд дозволив проросійським сепаратистам проводити дводенний мітинг у Донецьку

Про це "ОстроВу" повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

"Суд відмовив у задоволенні позову Донецької міськради про заборону мітингів. Судді Грищенко, Давиденко, Кошкош. Аргумент: немає доказів небезпеки", - повідомили в прес-службі.

Читайте такожУ Донецьку на мітингу міліція сама просила людей стати на коліна Як повідомлялося раніше, проросійські сили Донецької області збирають 15-16 березня масові мітинги в підтримку "референдуму" про відокремлення Криму від України. Входження Криму до складу РФ учасники мітингів вважають першим кроком на шляху приєднання до Росії і південно-сходу України. Проведені в Донецьку заходи подібного роду проходять під російськими прапорами і сепаратистськими гаслами. Двічі "мирні" мітинги закінчувалися захопленням будівлі Донецької обласної ради/обласної державної адміністрації, а 13 березня на площі Леніна проросійські активісти напали на учасників мітингу за єдність України - загинула одна людина.

14 березня Донецький міський голова Олександр Лук'янченко виступив із заявою щодо трагічних подій на площі Леніна 13 березня, під час яких загинула людина.

"На 15 і 16 березня в донецьку міську раду надійшли заявки від різних організацій на проведення масових акцій. Враховуючи ситуацію, що склалася, міська рада негайно звернеться до суду з позовом про припинення права на проведення мітингів в ці терміни. Ніякі акції не варті людського життя", - заявив мер Донецька.